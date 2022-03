Pago compartido de la factura de Netflix podría tener los días contados

marzo 17, 2022 - 7:31 pm

El pago compartido de la factura mensual del servicio de ‘streaming’ Netflix podría tener los días contados. Al menos es lo que intenta hacer la compañía por medio de un proyecto piloto con el que busca permitir el acceso, pero con un costo adicional.

La cláusula 4.2. de los términos y condiciones del servicio de Netflix establece que “todo el contenido al que se accede en él es solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar”.

La empresa ha identificado que, en la práctica, esto no se aplica. Por eso comenzó a probar nuevos servicios como el de permitirles a los usuarios compartir sus planes con hasta dos personas fuera de su casa en Chile y Perú.

El valor estimado adicional es de tres dólares por persona para el caso de Chile y Perú y de 2,1 dólares por perfil adicional en Costa Rica, lo que ya genera disgusto en las redes sociales.

En el caso de que la plataforma detecte que se está tratando de acceder a una cuenta desde fuera del hogar, requerirá al usuario que introduzca un código de verificación para validar el inicio de sesión.

Un experimento replicable a otros países

Netflix aseguró que, una vez pruebe las funciones para determinar su utilidad, podría realizar este tipo de cambios en otras partes del mundo.

France 24