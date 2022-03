ONU aprobó investigar a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania: Venezuela se abstuvo en la votación

marzo 4, 2022 - 3:20 pm

La resolución fue aprobada con 32 votos a favor, 13 abstenciones (entre ellas las de China, Cuba y Venezuela) y únicamente dos votos en contra (la propia Rusia y Eritrea)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución por la cual se creará una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania.

La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada con 32 votos a favor, 13 abstenciones (entre ellas las de China, Cuba y Venezuela) y únicamente dos votos en contra (la propia Rusia y Eritrea).

«Sabemos quiénes son los criminales de guerra y quién es su jefe supremo», aseguró al presentar la resolución la embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko.

En el debate previo a la votación, iniciado el jueves, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de más de dos millones de desplazados internos y refugiados.

🔴 BREAKING

The Human Rights Council has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of #Russia's aggression against #Ukraine.

✅ YES: 32

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 13 pic.twitter.com/cJGjHtwXcR

— UN Human Rights Council 📍 #HRC49 (@UN_HRC) March 4, 2022