OnlyFans castiga a modelos rusas tras sanciones internacionales

marzo 2, 2022 - 11:33 am

OnlyFans y las modelos rusas. Tras las sanciones económicas impuestas en Rusia debido a la creciente violencia en Ucrania, las creadoras rusas y bielorrusas de OnlyFans están siendo bloqueados de sus cuentas y no pueden acceder a sus ganancias. OnlyFans es una plataforma generalmente para adultos dónde modelos suelen difundir imágenes y vídeos con contenido pornográfico.

Las modelos se han mostrado bastante confusas y han acudido a Twitter para compartir capturas de pantalla de los mensajes de atención al cliente de OnlyFans. «Le informamos de que su país no es compatible con los pagos, por lo que no podemos ayudarle en relación con ese asunto en este momento», dice un mensaje aparentemente enviado por el servicio de atención al cliente de OnlyFans, que circuló ampliamente en las redes sociales el sábado.

Alana Evans, presidenta del sindicato de actores para cine de adultos «Adult Performers’ Artists Guild» (APAG por estas siglas en inglés), dice que su equipo ha recibido quejas de muchos creadores rusos y bielorrusos que han visto sus cuentas congeladas, y que el grupo está buscando formas de trabajar con otras organizaciones y recaudar ayuda para las trabajadoras del sexo de ambos lados afectadas por la guerra. «Con las sanciones no podremos pagar el alquiler», comentan algunas de las twitteras.

«Se me rompe el corazón por ellas, porque puedo imaginar lo difícil que pueden ser las cosas. Recuerdo cómo era nuestra vida cuando Trump era nuestro presidente, y muchas de nosotras no lo apoyábamos, así que puedo entender lo que es vivir bajo un líder que toma decisiones con las que no estás de acuerdo», Aseguraba Evans, que terminaba comentando que «Política aparte, son personas».

