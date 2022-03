«Nos vendieron una imagen distorsionada de la verdad»: La batalla del hermano de Doris Adriana para frenar el documental sobre Diomedes Díaz

marzo 29, 2022 - 4:15 pm

Caso de Doris Adriana. El documental que la plataforma Netflix había anunciado sobre la vida y obra del artista vallenato Diomedes Díaz empezó a tener inconvenientes legales.

Dice un artículo de El Pilón que según el trailer, el documental ‘Diomedes: El ídolo, el misterio y la tragedia’ se enfocaría en la muerte de Doris Adriana Niño, la seguidora con quien el cantante sostenía una relación y quien fue encontrada muerta en una carretera de Boyacá el 15 de mayo de 1997.

Por este hecho, el hermano de la fallecida, Rodrigo Niño, decidió interponer una tutela en contra del documental con el fin de que se respete el buen nombre, la honra e intimidad y, además, la imagen de su hermana, según manifestó en una entrevista concedida a la emisora Tropicana.

“Inicialmente ellos, sobren todo Dynamo, se contactaron con nosotros, pero nos vendieron una imagen distorsionada de la verdad, nos dijeron que se iba a tocar el tema de Doris Adriana única y exclusivamente para realzar su imagen, ya que había sido muy golpeada, pero finalmente me encuentro con que no es así, sino que lo que realmente buscan es un documental para contar la vida del ídolo, de Diomedes, pero que desafortunadamente en la vida de él estaba Doris Adriana”, señaló Rodrigo.

Niño no está en contra del documental sobre la vida de Diomedes después de que no emitan imágenes ni nombren a su hermana Doris. “Yo les hice la acotación de que ellos pueden, con el permiso de la familia de Diomedes, pasar el documental que ellos quieran, pero no incluir las imágenes ni la vida de Doris Adriana, porque ella no era una persona que estaba vinculada a la vida pública”.

Rodrigo teme por lo que pueda salir en dicho documental sobre su hermana. “Nosotros no sabemos qué es lo que va a salir, por eso precisamente me veo obligado a poner la acción de tutela”, señaló Niño. Además, manifestó que el fallo de la tutela será emitido en los próximos días y espera, junto al resto de su familia, que salga a su favor.

El Pilón