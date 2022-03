Norkys Batista en recuperación tras delicado estado de salud

marzo 11, 2022 - 11:36 am

La actriz Norkys Batista dio cuenta de su desaparición en redes sociales. Desde un live que luego colgó como post, la recordada protagonista de telenovelas como «Mi ex me tiene ganas» o «Flor Salvaje», habló del padecimiento de salud que sufre y lo duro que fue superarlo. El encuentro con sus público se llevó a cabo la noche de este martes 8 de marzo.

La actriz aprovechó para recordar la importancia de ir al médico a tiempo «cuando tengamos alguna molestia en el cuerpo. Porque este habla y hay que aprender a escucharlo. Yo no le presté atención y seguí mi vida normal, hasta fui al gimnasio, aunque no podía dormir. El dolor me agarraba el cuello».

Entre otras cosas, Norkys apuntó que nunca orinó con dolor ni ardor. «Tuve una piedra y la boté pero dejó una infección en el riñón. El sábado en la tarde empecé con los escalofríos, la fiebre 39 que no bajaba. Todo el sábado y el domingo estuve con fiebre mientras Sebastián (su hijo) jugaba un partido. De allí nos vinimos a Miami y fuimos directo a la clínica porque no podía ni caminar».

Con todo y eso Norkys también contó, con el humor que le caracteriza, que para salir bonita en el live se fue a arreglar cabello, maquillaje y pestañas. «Vine a darle la sorpresa a mi esposo, aunque pasé todo el día diciéndole a Alexis que me sentía muy destruida y no quería verlo. Cuando llegué a casa me estaba esperando para hacerme reír y me siguió el juego todo el día de que no le prestaba atención».

Tras saludar a varias personas se despidió recordando la importancia de beber agua, al tiempo que dijo que el reposo y tratamiento será por siete días

