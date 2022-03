«No crean en la propaganda»: Una periodista irrumpió el principal noticiero ruso con una pancarta en contra la guerra (+Video)

marzo 15, 2022 - 8:24 am

En medio de la transmisión del principal noticiero de Rusia, una periodista irrumpió en el estudio de grabación con un cartel en contra de la invasión a Ucrania. Después de algunos segundos la emisión se cortó y comenzaron a transmitir otra secuencia de imágenes.

El programa de noticias transcurría con normalidad, con la conducción de una mujer. De un momento a otro, la periodista apareció en la toma, detrás de la conductora. Todo ocurrió muy rápido en el Canal Uno, entre los más importantes del país y de gestión estatal.

«Detengan la guerra», decía la pancarta que sostenía la manifestante rusa, en favor de Ucrania. En su pedido a la audiencia del canal de noticias, la mujer advirtió: «No crean en la propaganda, acá te están mintiendo».

Es que este canal de noticias describe la invasión rusa en Ucrania como una «operación especial» para «desnazificar» el país vecino invadido. De acuerdo con información de la agencia de noticias Tass, a cargo del Kremlin, el canal comunicó que estaba revisando de forma interna el incidente.

Por otro lado, informaron que Marina Ovsyannikova, la mujer que irrumpió en la transmisión, es editora del medio y habría sido detenida y estaría en custodia policial. «Estoy avergonzada de haberme permitido contar mentiras en la pantalla televisiva. Estoy avergonzada de haber permitido que los rusos se convirtieran en zombis», expresó. Además, invitó a los ciudadanos rusos a protestar contra la guerra y dijo que solo ellos pueden «frenar la locura».

Desde que se hizo pública la identidad de Ovsyannikova, recibió docenas de comentarios en agradecimiento por sus acciones en ucraniano, ruso e inglés.

«La responsabilidad de esta agresión recae en la consciencia de una sola persona, y esa persona es Vladimir Putin», opinó la editora del Canal Uno de Rusia.

«Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y ellos nunca han sido enemigos. Este collar que llevo en mi cuello es un símbolo de que Rusia debe frenar inmediatamente la guerra fratricida y nuestros pueblos fraternales seguirán pudiendo reconciliarse», expresó Ovsyannikova, quien lucía un accesorio con los colores de las banderas rusa y ucraniana.

Y continuó: «Desafortunadamente, en los últimos años estuve trabajando en el Canal Uno, haciéndole propaganda al Kremlin, y ahora estoy avergonzada de eso».

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022