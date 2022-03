Ni un murciélago quería perderse el estreno de «The Batman»

marzo 9, 2022 - 12:51 pm

Como si se tratara de un llamado del superhéroe de Gotham, un par de murciélagos ingresaron a la sala de un cine, mientras proyectaban «The Batman», causando las risas de los presentes quienes no desperdiciaron la oportunidad para grabar el momento y viralizarlo en las redes sociales.

A través de redes sociales fue donde se dio a conocer que esto había ocurrido en un cine y específicamente en una función de ‘The Batman’. Fue el usuario @Jeremiah24 quien compartió un pequeño video en el que explica que mientras se estaba reproduciendo del nuevo filme sobre Bruce Wayne, varios murciélagos ingresaron a la sala, los cuales se pueden ver brevemente en el clip, colgados y volando.

Una vez que se compartió este clip, la publicación comenzó a popularizarse entre el público debido a la ironía que significaba que murciélagos se encontraran en la más reciente producción del Murciélago de Ciudad Gótica, como le suelen apodar a Batman. Aunque, hubo quienes consideraron que esta situación era sinónimo de poca higiene y cuidado en dicho cine.

Por otro lado, la persona que habría publicado el video comentó, tiempo después de su publicación, y reveló que había rumores de que alguien había llevado a los murciélagos; aunque, esta teoría no ha sido confirmada por nadie, por lo que se ha tomado como una especulación.

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022