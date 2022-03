Murió una periodista ucraniana en el mismo ataque donde perdió la vida el camarógrafo de Fox News

marzo 16, 2022 - 7:13 am

La periodista ucraniana Oleksandra Kuvshynova, también conocida como Sasha fue asesinada durante la cobertura de la invasión rusa a Ucrania, en el mismo ataque donde murió el camarógrafo de Fox News, Pierre Zakrzewski y resulto herido su compañero, Benjamin Hall.

El asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, fue quien informó que Sasha falleció en el mismo suceso donde perdió la vida Zakrzewski.

Kuvshynova fue descrita por las personas que trabajaron con ella como “vibrante y llena de vida” que era “brillante” en su trabajo.

La directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, dijo el martes que Sasha tenía solo 24 años y se desempeñaba como consultora para Fox News en Ucrania.

Hasta el momento hay cinco periodistas fallecidos en el conflicto, según informó la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmyla Denisova, que responsabilizó a las tropas rusas de esos sucesos.

This is the Ukrainian member of the @FoxNews crew. She was killed today alongside their cameraman.

Fox News doesn’t even mention her in their report.

(Photo published by Oksana Romaniuk of the Institute of Mass Information) pic.twitter.com/4MR8rp00iP

— Olga Rudenko (@olya_rudenko) March 15, 2022