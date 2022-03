Mujer que levanta pesas sacó corriendo a ladrón que robó en su local: «Yo entreno, tengo fuerza» (video)

marzo 15, 2022 - 2:05 pm

Según contó Noticias Caracol, el delincuente llegó al local de una mujer acostumbrada a levantar pesas que lo enfrentó luego de que este le quitara un dinero y lo sacó corriendo.

“Yo entreno, tengo fuerza. Lo atendí como a un cliente normal, él empezó a hablar por teléfono mucho tiempo, estaba muy nervioso. Hacía movimientos extraños y me percaté del asunto”, narró la comerciante.

Luego, dijo que se midió con el sujeto y lo atemorizó: “Empecé a gritar para que los vecinos llegaran cuando empezamos el forcejeo. Yo lo empujaba, él me empujaba; yo no lo quería dejar salir hasta que llegara la ciudadanía”.

Según el informativo, 2 delincuentes más iban a entrar al almacén, pero la situación hizo que los demás habitantes del lugar fueran a auxiliar a la mujer que estaba siendo atacada; de hecho, agarraron al ladrón y le dieron una fuerte golpiza antes de entregárselo a la Policía.

Sin embargo, la víctima del atraco se mostró decepcionada porque el ladrón ya está de nuevo en las calles.

“Ya quedó libre porque solamente le tuvieron en cuenta el porte de armas, pero no lo que hizo, que fue la tentativa de homicidio en mi contra, el hurto, porque me robó la plata, y si yo no enfrento a ese ladrón me hubiera robado 300 o 400 millones de pesos en equipos”, añadió la valiente mujer.

#OjoDeLaNoche | Valiente mujer enfrentó a un ladrón, logró que lo capturaran, pero horas después lo dejaron libre https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/YlpLWmOcmt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 15, 2022

Pulzo