Muere un entrenador juvenil del Shakhtar Donetsk: “Fue alcanzado por una bala rusa”

marzo 4, 2022 - 3:28 pm

La invasión militar rusa en territorio ucraniano no cesa y las noticias que se desarrollan sobre ese sitio no son alentadoras. El mundo del deporte no está ajeno a todo el hecho bélico con una noticia que en las últimas horas golpeó de lleno al fútbol: un entrenador juvenil del Shakhtar Donetsk fue asesinado en medio de un ataque.

“Un empleado nuestro murió ayer. Un entrenador de niños. Murió por la metralla de un proyectil ruso. Rusia está matando a los ucranianos. ¡Detengan esta locura!”, expresó en sus redes sociales Serhiy Palkin, director general de la entidad que está ubicada en la ciudad de Donetsk.

La información sobre el fallecimiento de este técnico la brindó el directivo en un extenso posteo dirigido a propietarios, dirigentes y jugadores de los clubes de fútbol rusos con el objetivo de generar conciencia en el ambiente: “Rusia ha cometido un terrible y traicionero ataque militar contra Ucrania. Un país que cada uno de ustedes ha visitado y en el que siempre han sido bienvenidos. Un país en el que tienes familiares, amigos, conocidos. El país donde nacieron algunos de ustedes. Y este país, su pueblo, está siendo destruido hoy por el ejército ruso con todo tipo de armas”.

“No te quedes callado, ¡habla! De lo contrario, será su derrota personal. Una derrota que todas las generaciones futuras recordarán. Una derrota que no puede ser borrada de la historia del mundo. Y cada uno de ustedes cargará con la culpa y la responsabilidad de los crímenes cometidos”, agregó.

Lee también: Covington vs Masvidal en UFC 272: los enemigos íntimos saldan cuentas (+Video)

El hombre que está al frente del Shakhtar también compartió varias fotos de los estragos que hicieron los ataques rusos en las construcciones de distintas ciudades ucranianas que fueron acechadas por los militares: “Rusia está pasando de ser una nación que se esforzó por derrotar al nazismo a una nación de terroristas, una nación de cobardes silenciosos. El mundo entero te está mirando hoy. Y el mundo está esperando que actúes para detener la locura. Pero tienes miedo. En el deporte, el miedo es el sentimiento que reduce a cero la probabilidad de ganar. Tu miedo a hablar contra la guerra en Ucrania significa ciudades destruidas, tu miedo significa miles y miles de muertes de civiles, tu miedo significa niños muertos y millones de personas mutiladas”.

Este crimen sobre el entrenador juvenil, del que no se conoció el nombre hasta el momento, se suma a las muertes de los futbolistas Vitalii Sapylo, de 21 años, y Dmytro Martynenko, de 25, en una información que confirmó el sindicato internacional de futbolistas internacionales (FIFPRO). Ambos se desempeñaban en categorías del ascenso de ese país: Sapylo murió mientras hacía frente a la entrada de tropas rusas a Kiev y Martynenko fue alcanzado por una bomba en el domicilio que compartía con su madre.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae