Muere hombre al caerle un árbol encima en Turén

marzo 29, 2022 - 10:33 am

El hombre había llevado a su mamá al hospital y cuando regresaba, fue sorprendido por un árbol que le cayó encima mientras conducía su moto en una calle principal de Turén, Portuguesa.

Como Rikenps de Jesús Rodríguez Carucí, quedó identificado el ciudadano que murió la mañana del lunes 28 de marzo.

Los familiares trataban de darle consuelo a su mamá, Herminia Carucí, quien lloraba desesperada al sentir que en ninguno de los centros asistenciales de Turén, Acarigua y Barquisimeto le dieron la debida atención a su hijo de 30 años. «Me sacó al hospital porque tenía un dolor muy fuerte y me quería devolver con él, pero no me escuchó», dijo limpiándose las lágrimas.

«Sólo nos dijeron que en esa zona habían quemado y que un árbol fue derrumbado por el viento, justo en el momento en el que atravesaba mi hijo», lamentó.

Estuvo consciente cuando fue referido al hospital de Acarigua. El domingo cuando lo trasladan al Hospital Central de Barquisimeto estaba más complicado. Rodríguez convulsionaba y su hermana estuvo dándole respiración artificial porque ameritaba ser recluido en UCI.

Noticia al Día/ La Prensa de Lara