«Mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy»: Will Smith pide disculpas a Chris Rock

marzo 28, 2022 - 9:12 pm

El actor Will Smith pidió disculpas a Chris Rock este lunes en Instagram por haberle propinado una bofetada en la gala de los Óscar, luego de que la Academia condenara el incidente que marcó la ceremonia del domingo.

«Quiero disculparme públicamente contigo, Chris», escribió Smith, quien el domingo se alzó con el primer Óscar de su carrera.

«Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad», agregó.

«Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa», dijo.

«Violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable», agregó Smith quien también dijo que «bromear sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente».

El actor también se disculpó con las hermanas Venus y Serena Williams y con su familia, quienes estaban presentes en la ceremonia debido a ser el objeto de la película «Rey Richard: una familia ganadora», con la cual Smith alcanzó el Óscar al mejor actor.

AFP