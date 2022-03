Miguel Oliveira ganó el Gran Premio de Indonesia de la MotoGP

marzo 20, 2022 - 12:30 pm

El portugués Miguel Oliveira (KTM) ganó el domingo el Gran Premio de moto de Indonesia, el segundo de la temporada de MotoGP, en la pista empapada del circuito de Mandalika, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), actual campeón mundial.

Otro francés, Johann Zarco (Ducati-Pramac) completó el podio de esta segunda carrera de la temporada, tras la que el italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), ganador del primer GP hace quince días en Catar, se mantiene líder con 30 puntos, pese a haber acabado solo en la 11ª plaza en Mandalika.

