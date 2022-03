Mets honrará a Johan Santana por el décimo aniversario de su no hitter

marzo 29, 2022 - 2:55 pm

Los Mets de Nueva York anunciaron este lunes que realizarán una ceremonia para conmemorar el décimo aniversario del histórico juego sin hits ni carreras de Johan Santana, antes del encuentro del 31 de mayo en el Citi Field, de acuerdo con un reporte de MLB.com.

Santana completó su hazaña el 1° de junio del 2012 contra los Cardenales de San Luis. Fue el primer no-hitter en la historia de la franquicia. Además del zurdo, originario de Tovar, el equipo también reconocerá a Josh Thole, el cátcher que recibió al venezolano. Thole no aparece en Grandes Ligas desde 2016 y actuó por última vez en 2019, en las granjas de los Dodgers.

“Todavía recuerdo cómo me sentía esa noche”, comentó Santana, que necesitó 134 pitcheos para completar su joya, la mayor cantidad en su carrera. “Sabía lo que significaba para los aficionados de los Mets de Nueva York. Me sentí muy orgulloso de ser parte del primer no-hitter y no veo la hora de celebrar con los fanáticos el 31 de mayo. Lo llevo en un lugar especial de mi corazón”.

Los Mets también informaron que Santana y Thole participarán en el Día de las Leyendas el próximo sábado 27 de agosto, previo al encuentro contra los Rockies. Santana, de 43 años de edad, fue exaltado al Salón de La Fama de los Mellizos en 2018.

Prensa LVBP