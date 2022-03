Medallista olímpica Stefany Hernández denunció ataque homófobo en un local en Caracas

marzo 13, 2022 - 11:13 am

La medallista olímpica Stefany Hernández, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que fue victima de una brutal agresión en un local de Las Mercedes, en Caracas.

Hernández relata que un hombre de seguridad del local Anónimo-Narciso, ubicado en la calle París con calle Mucuchíes, en Las Mercedes, golpeó y expulsó del restaurante a ella y un grupo de amigos.

«Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos» escribió la medallista.

«Un hombre de la seguridad de ese local me golpeó la cara y el oído, hubo también empujones e insultos».

Aun así, Hernández asegura que a pesar de sentir dolor por las agresiones recibidas, ya está siendo atendida y sanará esas heridas, sin embargo, lo que más lamenta es que las mujeres sigan siendo agredidas y siendo victimas de todo tipo de violencia, «por todo somos juzgadas, y más por el simplemente hecho de SER».

«Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, yo soy leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuanto caigamos siempre seguiremos levantándonos» señaló.

Para terminar su relato, Stefany recomendó a sus seguidores no ir al local, pero de llegar a ir «asegúrense de ‘parecer’ heterosexuales o los expulsarán y golpearán hasta que sientan miedo de ser ustedes mismos», finalizó Hernández.

