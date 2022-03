«Me gustan mis canas y mis arrugas»: Verónica Castro a sus 70 años

marzo 2, 2022 - 5:15 pm

Verónica Castro no le tiene miedo al paso del tiempo, un tema que para muchas personas resulta traumático. A sus 70 años, la cantante y actriz mexicana ha asegurado estar orgullosa de sus canas y sus arrugas. ¡Y lo cierto es que sigue luciendo espectacular!

«Yo sí lo he aceptado (su edad) y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas», aseguró en declaraciones a la revista Caras.

«Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz», añadió.

«Está bien que se vean los rasgos de las canas y de las arrugas, porque es huella de lo que vas dejando en el camino», sostuvo.

En estos momentos la mexicana está esperando el estreno del filme Cuando sea joven, donde da vida a una mujer de su edad, muy divertida, que regresa a sus años de juventud.

«Esta película es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años, y tal vez sea la última que haga en mi vida», indicó.

Castro, quien fuera uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana, aseguró además que este tiempo de pandemia ha sido particularmente difícil para ella.

«Si habla Verónica, la artista, va a decir que todo está divino, espléndido y maravilloso, que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia», afirmó.

Castro se pronunció públicamente este lunes 21 de febrero luego del estreno de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran, un clásico de los melodramas televisivos que la icónica actriz protagonizó en su versión original. «¡Uy, qué lindo! Que tengan mucha suerte; que salga todo muy bonito», escribió en Twitter. «Todos son guapos y talentosos, y la canción está preciosa. Suerte a todos y todas. Dios los bendiga».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People en español