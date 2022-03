«Me dijo que acelerara»: chofer de Martín Elías, condenado recientemente, reveló nuevos detalles del accidente

marzo 2, 2022 - 4:55 pm

Han pasado casi cinco años del fatídico accidente de tránsito que acabó con la vida del cantante Martín Elías, en carreteras de la costa norte del país.

Sin embargo, solo hasta hace unos días, un juez condenó a 32 meses de prisión domiciliaria y una multa de 26 salarios mínimos mensuales vigentes a Armando Quintero, conductor de la camioneta en la que se movilizaba el artista y que hacía parte de su grupo de trabajo.

“Yo iba atrás de la camioneta de Rolando Ochoa a una velocidad normal y Martín me dijo que acelerara el paso. Yo adelanto a Rolando y más adelante me bajé a hacer mis necesidades y mientras tanto, Martín se estaba cambiando la ropa”, manifestó Quintero, quien habló por primera vez en diálogo con el programa Buen Día Colombia del Canal RCN,

Una nota del medio colombiano Puzlo señaló que el conductor recordó que ese día iba con el cantante, de 26 años, movilizándose por la vía de San Onofre (Sucre) y Lórica (Córdoba), a la altura del sector Aguas Negras, cuando el artista le frota la pierna y le pide que acelere para llegar más rápido a su destino, donde lo esperaba su esposa Dayana Jaimes.

Después de esa parada, al retomar la camioneta, el hombre contó en este programa que por culpa de una motocicleta se ocasionó todo el siniestro.

“La moto va delante de mí para un lado y otro, me paso a la vía contraria para pasar por el lado de la moto y cuando vamos adelantando la moto se me viene contra la camioneta. Cuando Martín me tira el timón la camioneta sale del lado izquierdo y la llanta izquierda, cuando la enderezo, coge el hueco y el vehículo se para de atrás hacia adelante”, relató.

Según Quintero en RCN, el vehículo dio varias vueltas y por la velocidad y fuerza del impacto, el cantante salió expulsado y quedó gravemente herido en el suelo, horas después falleció en un centro asistencial.

Finalmente, el conductor reveló en Buen Día Colombia que Martín Elías nunca usaba el cinturón de seguridad, elemento que la habría podido salvar la vida: “Él nunca usaba el cinturón, solo una vez se lo colocó y fue porque iba a dormir. Cuando estaba despierto siempre iba sin eso”.

