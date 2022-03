Max Verstappen se alzó en el Gran Premio de Arabia Saudita de F1

marzo 28, 2022 - 10:47 am

El vigente campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda cita de la temporada de 2022, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había vencido en la primera carrera del curso.

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) fue tercero, completando el podio en el circuito de Yedá. Verstappen pudo por lo tanto con los Ferrari, que habían copado los dos primeros puestos hace una semana en Baréin (Leclerc entonces primero y Sainz Jr segundo).

Como en Sakhir, Verstappen y Leclerc brindaron espectáculo y estuvieron luchando por la victoria en las últimas vueltas, pero esta vez el campeón de 2021 pudo llevarse el triunfo, tras haber tenido que abandonar el pasado fin de semana.

El mexicano Sergio Pérez, a bordo del otro Red Bull, había comenzado la carrera desde la ‘pole’ pero terminó cuarto la carrera.El piloto de Guadalajara lideró la carrera en su primera parte, pero no tuvo fortuna al detenerse para cambiar sus neumáticos justo antes de un accidente del canadiense Nicholas Latifi (Williams), que provocó la salida del coche de seguridad.

Sus perseguidores inmediatos aprovecharon la parada ‘gratuita’ en boxes gracias a ese ‘safety car’ para adelantarle.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo, había comenzado en la 15ª posición en la parrilla tras una mala sesión de clasificación el sábado y entró este domingo muy justo dentro de la zona de puntuación, al acabar la carrera décimo.

El otro Mercedes, el del británico George Russell, tuvo un desempeño mejor y acabó quinto. El español Fernando Alonso (Alpine) abandonó a falta de quince vueltas por una avería en su motor.

The points scorers in our second race of 2022 👀#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/HNYOi09t76 — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP