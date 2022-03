Mauricio Ochmann revela que estuvo a punto de suicidarse

marzo 1, 2022 - 4:19 pm

Ante el hartazgo de esta situación, el intérprete de El Chema tomó la decisión de quitarse la vida, debido a que consideraba que estar siempre bajo el influjo de esas sustancias era como un «suicidio lento».

«Más tarde en terapia, cuando me meto al centro de rehabilitación descubro que lo que yo estaba haciendo era una muerte lenta, un suicidio lento desde chiquito por todo lo que estaba sintiendo y no estaba enfrentando y no estaba sabiendo como lidiar con mis miedos, con mis monstruos del pasado», relató Ochmann en entrevista.

Según lo reseñado por People en Español, esa situación lo puso al borde de la muerte. «Fondos tuve varios, me pude haber muerto en varias ocasiones. Tuve una sobredosis que si no hubiera sido por la persona que trabajaba conmigo en esa época, no la cuento. En Cuernavaca después de no sé cuanto tiempo, mi cuerpo se empezó a desvanecer ya estaba yo hundido en la cama y perdí el conocimiento. De repente me despierto en el hospital que me estaban reanimando. Ya estaba en sobredosis. No paré ahí, no fue el fondo más fuerte», reveló.