Masvidal en picada, cae ante Covington en UFC 272

marzo 7, 2022 - 3:46 pm

El brillo de aquel Jorge Masvidal que destruyó en una pelea épica por un título especial de UFC a Nate Diaz en 2019, se ha ido opacando cada vez más después de que Colby Covington lo venciera por decisión unánime el sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas en la velada de UFC 272.

Es la tercera derrota consecutiva que sufre Masvidal (35-16) ante un Covington (17-3) del que se decía ya iba de salida después de que en sus últimos combates ha dejado mucho que desear. Sin embargo, con 34 años, demostró que aún puede dar batalla, aunque Masvidal, de 37 años, también se ha visto más lento y su reacción no es la misma de antes.

Los jueces favorecieron a Covington con calificaciones de 50-44, 50-45 y 49-46, señalando un dominio absoluto sobre ‘Gamebred’.

A pesar de que el combate terminó muy a favor de Covington en contra del oriundo de Miami, Florida, este tuvo problemas para dejar atrás las diferencias con quien alguna vez consideró su amigo. Incluso lanzó amenazas contra otro excompañero, Dustin Poirier.

“Acabo de encargarme de la basura de las calles de Miami, ahora es el momento de encargarme de la basura del pantano de Luisiana”, señaló Covington. “¿Dónde estás Dustin Poirier, idiota? Dijiste que estás aquí, dime en qué sitio [quieres la pelea], Dustin. … Tú eres el próximo”.

Covington aceptó que las emociones casi causan que se desconcentre.

“No fue mi mejor desempeño. Simplemente, fueron muchas emociones. Ese fue un verdadero amigo mío en un momento de mi carrera… Dejé que mis emociones sacaran lo mejor de mí. Pero dominé. Le mostré al mundo lo bueno que soy”.

Masvidal admitió que cometió errores cruciales ante Covington y que no tuvo la dinámica que esperaba para aplicar su lucha.

“Necesito luchar más fuerte”, dijo Masvidal. “Mi lucha no estuvo ahí hoy, no estuve fino. No lo tuve hoy”.

En el combate coestelar, el catchweight Rafael dos Anjos (31-13) venció en un combate sangriento a Renato Moicano (16-5-1) por decisión: 49-45, 49-44 y 50-44. Cabe resaltar que Moicano tomó la pelea con solo cinco días de anticipación, al reemplazar a Rafael Fiziev, quien dio positivo de COVID-19.

Lee también: La violencia no solo se vive en el fútbol mexicano: Así fue la aterradora experiencia del actor Matt Damon en el estadio de Boca Juniors (+Video)

No fue sorpresa ver a Dos Anjos dominar el combate, pues se veía mejor preparado y fino, haciendo combinaciones y haciendo daño desde temprano, buscando el jiu-jitsu sobre la lona.

Bryce Mitchell (15-1) derrotó a Edson Barboza (22-11) en un combate de tres rounds, de peso pluma, que tuvo que irse a las tarjetas, en donde los jueces los señalaron como ganador. Esa fue la primera pelea de la Cartelera Principal.

En las Preliminares, Jalin Turner (12-50) acabó con un nocaut a Jamie Mullarkey (14-5) a los 46 segundos del segundo round. Marina Rodríguez (16-1) venció por decisión a la china Yan Xiaonan (13-3) por decisión en un combate de tres rounds. Nicolae Negumereanu (12-1) venció al nigeriano Kennedy Nzechukwu (9-3) por decisión, mientras que Maryna Moroz (11-3) sometió a la oriunda de Kazajistán, Mariya Agapova (10-3) en el segundo round a los 3:27.

Sin embargo, una de las peleas más llamativas de la noche fue la de Umar Nurmagomedov (14-0) contra Brian Kelleher (24-13).

El primo de Khabib Nurmagomedov sometió sin problemas y con muchos gritos de su legendario entrenador, en el primer round a los 3:15, a su rival para mantener el invicto.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencia