Martina ‘La Peligrosa’ se quemó el pelo con unas velas (video)

marzo 10, 2022 - 2:41 pm

Una de las estrellas de redes sociales, Adriana Lucia, mejor conocida como Martina «La Peligrosa» ha logrado cautivar a los internautas no solo por su talentosa voz, sino también por su particular personalidad que divierte a sus millones de seguidores. La mujer muestra todas las ocurrencias que le suceden a diario y algunas han llegado a ser extremas.

El pasado miércoles, la reconocida cantante que recientemente debutó como actriz en Netflix para la serie ‘Salvaje’, compartió un video que desató risas entre sus seguidores al arriesgar incluso hasta su cabello.

Durante el ‘clip’, la artista aparece acostada en el piso con un vestido rojo y velas a su alrededor, pero mientras estaba haciendo movimientos ‘sensuales’ por poco ocurre una tragedia, pues logró quemarse parte de su pelo con las figuras que estaba practicando. De inmediato, Martina sintió el fuego y logró quitar su cabeza de las velas en una maniobra peligrosa para su cuidado capilar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martina (@martinalapeligrosa)

El corto video también sacó varias risas cuando ella decidió acompañar la grabación con un divertido audio que hizo alusión a lo que había ocurrido.

“Hay gente que graba y donde la cag.., lo borra, yo no, a mí me vale madres. Si está gracioso lo dejo y me sirve para recordarme que soy pende”·%& porque de repente se me sube y digo que estoy haciendo bien las cosas y luego… sí, soy pen··%$”, comentó Martina ‘La Peligrosa’ en su publicación.

El posteo desató todo tipo de comentarios de los seguidores, quienes no dudaron en responderle a la cantante: “Aquí tenemos la antorcha humana, interpretada por Martina”, “Casi provocas un incendio”, “Si yo hiciera ‘reels’ en todos me pasarían cosas por el estilo”, fueron algunas de las respuestas.

Pulzo