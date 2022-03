Marc Márquez no podrá correr el Gran Premio de Argentina de MotoGP

marzo 29, 2022 - 9:50 am

«El piloto del equipo Repsol Honda no tomará parte en la próxima cita del Mundial de MotoGP, que se disputa este fin de semana en Argentina», anunció este martes la escudería nipona en un comunicado.

Márquez sufrió una conmoción cerebral tras una fuerte caída en el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, que volvió a provocarle los problemas visión diagnosticados en los últimos meses de 2021.

El seis veces campeón del mundo de MotoGP fue sometido a un examen el lunes por su oftalmólogo comprobando que la diplopía (visión doble) que sufre «muestra una notable mejoría». Esta exploración «reafirma que la progresión de su visión es muy favorable», añadió Honda.

🆕@marcmarquez93 mejora de su diplopía, pero seguirá un tratamiento conservador y no correrá en Argentina. ¡Ánimo Marc!🙌

🆕#MM93 improves from his diplopia, but will continue a conservative treatment and miss the #ArgentinaGP. Stay strong, Marc!🙌#MotoGP pic.twitter.com/1I7j4P01BJ

— Box_Repsol (@box_repsol) March 29, 2022