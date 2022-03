Macedonia del Norte sueña con su primer Mundial ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

marzo 28, 2022 - 11:03 am

Competidor insaciable, Cristiano Ronaldo tratará de romper la última barrera que le separa del Mundial-2022, la sorprendente Macedonia del Norte, que juega contra Portugal en Oporto el martes (2:45 pm) por una plaza mundialista.

Si los campeones de la Eurocopa-2016 ganan, jugarán su 12º torneo internacional consecutivo, el décimo de ‘CR7’. El Mundial de Catar (21 de noviembre-18 de diciembre) le permitiría entonces entrar en el exclusivo club de los futbolistas que han jugado cinco fases finales de la Copa del Mundo.

Vencedores en Turquía (3-1) la pasada semana en semifinales de estos play-off sin necesidad del cinco veces Balón de Oro, los lusos deberán sellar su billete al Mundial ante la inesperada Macedonia del Norte.

Todos los pronósticos apuntaban a un atractivo Portugal-Italia, los dos últimos campeones de Europa, para luchar por ese billete, pero los italianos cayeron en casa por la 67ª selección de la clasificación FIFA (1-0).

Como consecuencia de ello, Italia no estará en el Mundial por segunda vez consecutiva: un cataclismo para los transalpinos que nunca habían sufrido semejante debacle en la historia de su selección.

No confiarse

«Si pensamos que, teóricamente, los macedonios son más débiles, vamos por mal camino, es el peor escenario posible. Hay que afrontar Macedonia como lo hubiéramos hecho con Italia», afirmó este lunes el seleccionador portugués Fernando Santos en rueda de prensa.

La pequeña nación balcánica no ha disputado nunca un Mundial, pero ha progresado mucho en los últimos años. Macedonia jugó su primer gran torneo en la Eurocopa-2020 y cuenta con argumentos para hacer temblar al ogro Cristiano Ronaldo.

En particular el de haber vencido a grandes equipos recientemente. En marzo de 2021, dio la sorpresa al ganar a Alemania (2-1) en la fase de clasificación para el Mundial. La Mannschaft no había sufrido ningún revés en clasificatorios para un Mundial desde 2001.

La increíble victoria frente a los italianos recordó que el equipo macedonio sabe mostrarse sólido y explotar sus raras ocasiones.

Desde la retirada del delantero Goran Pandev tras la Eurocopa de 2020, el equipo cuenta, sin embargo, sólo con el joven centrocampista del Nápoles Eljif Elmas (22 años) como jugador de renombre.

«Puede ser uno de los partidos más duros e ilusionantes para nosotros», afirmó el domingo Elmas, asegurando que «tendremos 90 minutos para cumplir nuestro sueño de la infancia, no sólo el nuestro, sino el del país entero». «Simplemente hay que darse cuenta que no podemos dejar pasar esta oportunidad», añadió.

– ‘A vida o muerte’ –

Cristiano Ronaldo y sus compañeros están, pues, avisados y recelan de su adversario a pesar de su aparente superioridad. «Para nosotros, este es un partido a vida o muerte», dijo este lunes el astro luso, convencido de que «será un partido extremadamente difícil porque si los macedonios están aquí es que lo han merecido».

Cristiano se erige como la baza portuguesa para superar a su rival del martes. El astro portugués se mide a Macedonia del Norte como el mejor goleador mundial en selecciones (115) y como poseedor del récord de goles en la historia del fútbol (807).

Y aunque no ha marcado en sus últimos tres encuentros con Portugal, la estrella lusa no es por ello menos temible. Y es que como decía su exentrenador Carlo Ancelotti en el Real Madrid: «Sólo hay un jugador más peligroso que Cristiano Ronaldo, es el Cristiano Ronaldo que no ha marcado en el partido anterior».

