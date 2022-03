Luka Doncic firmó triple doble en aplastante victoria de Mavericks sobre Lakers (Video)

marzo 30, 2022 - 10:34 am

El esloveno Luka Doncic anotó 34 puntos con 12 rebotes y 12 asistencias para un triple-doble y los Mavericks de Dallas derrotaron a Los Angeles Lakers sin LeBron James con marcador de 128-110.

Los Ángeles estuvieron sin LeBron debido a un problema en el tobillo mientras esperaban también el regreso de Anthony Davis, lesionado desde hace mucho tiempo.

Davis, ocho veces All-Star, no ha jugado desde el 16 de febrero debido a un esguince en el pie derecho. Su primera práctica completa desde la lesión fue el lunes en Dallas.

Los Lakers (31-44) están empatados con San Antonio por el puesto final de ‘play-in’ en la Conferencia Oeste con siete juegos restantes para ambos equipos.

Los New Orleans Pelicans son novenos en el Oeste, un juego por delante de los Lakers y los Spurs. El esloveno, una estrella de 23 años, aseguró su primer triple-doble en casi dos meses y el décimo de la temporada.

Luka dropped 25 points in the first-half on way to a triple-double and the @dallasmavs win! #MFFL@luka7doncic: 34 PTS, 12 REB, 12 AST, 4 3PM pic.twitter.com/Oy9ar3iNsD

— NBA (@NBA) March 30, 2022