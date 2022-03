Luis Rodolfo Machado, presidente de las Águilas: «Le debemos todo a nuestra fanaticada»

marzo 23, 2022 - 11:46 am

El presidente de las Águilas del Zulia, Luis Rodolfo Machado, habló en una entrevista exclusiva con Noticia al Día sobre su trayectoria como la máxima autoridad del equipo y manifestó el deseo de seguir trabajando para recompensar a la fanaticada de las Águilas por el respaldo mostrado a través de los años.

Machado, quien también es ingeniero agrónomo y abogado, recordó lo difícil que fueron los comienzos de la organización, y asegura que todos los éxitos conseguidos fueron gracias al trabajo de su padre, Luis Rodolfo Machado Bohórquez, quien fue el fundador del conjunto rapaz y trajo nuevamente el béisbol a las tierras zulianas en el año 1969.

“Mi papá murió en el año 1978, y lamentablemente, él nunca llegó a ver campeones a las Águilas del Zulia. En el momento de su muerte, yo tenía 27 años. Su partida afectó demasiado a mi familia. Yo estuve un mes encerrado en mi habitación, no quería saber más nada del mundo, estaba en depresión. Esa actitud pesimista fue fatal para mí”, manifestó.

De la misma manera, comenta que, trabajar para mantener vivo el legado de su padre, fue lo que lo ayudó para seguir adelante. ”En ese momento reflexioné sobre todo el esfuerzo que mi papá había hecho durante su vida, y ahora que no estaba, no podíamos dejar perder todo su trabajo y al equipo de béisbol; por lo tanto, asumí como el líder de la familia y desde ese momento hasta ahora, no he parado de trabajar”.

A sus 72 años de edad, Luis Rodolfo Machado aseguró que su principal motivación para seguir como presidente de la organización, es el deseo de recompensarle a la fanaticada y al pueblo zuliano tantos años de respaldo al equipo, en las buenas y en las malas. “Aquí hay mucha gente que sigue y alienta a las Águilas, y nuestro deber es responderles y agradecerles con un buen espectáculo en el terreno de juego para que se sientas orgullosos. Todo lo que hagamos por nuestra fanaticada y por el pueblo zuliano, es poco, porque ellos se lo merecen, este es un pueblo luchador y batallador, y estaremos con ellos hasta el final”, señaló.

Machado también reconoció que los últimos años han sido duros para la franquicia, y que a veces es difícil lidiar con las críticas negativas.

Lee también: Luis Rodolfo Machado: “Salvador Pérez quiere debutar con las Águilas el 18 de noviembre”

“Hay personas que no están conforme con lo que hacemos. Somos humanos y cometemos errores, pero lo importante es hacer las cosas con las mejores intenciones para mantener viva a nuestra afición. Mucha gente no sabe todo el trabajo que hacemos para que este equipo siga creciendo. Como figuras públicas, estamos expuestos ante todo tipo de críticas y en diferentes momentos he escuchado comentarios fuertes en contra de nuestra gestión, y eso a veces me afecta, pero trato de seguir adelante”.

Asimismo, recordó que “Hubo una época en la que mucha gente nos hacía propaganda negativa e instaba a las personas a no ir al estadio, querían castigarnos, pero lo importante es que el fanático sepa, que lo que hacemos es trabajar por mejorar al equipo”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día