“Lo hice para comprarle unos zapatos a mi hijo que está en Venezuela”: Dijo el homicida de la adolescente en Colombia

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el caraqueño Pedro José Trujillo Pérez, aceptó haber asesinado a la joven Nickol Valentina Rodríguez, para robarle el celular, hecho ocurrido el pasado jueves en la tarde.

El homicida fue capturado el viernes 25-F. En el tribunal, justificó el asesinato afirmando que quería vender el celular para comprarle un par de zapatos a su hijo que está en Venezuela.

“Pedro José Trujillo Pérez reconoce haber realizado este hecho y que estaba necesitado, que tiene un hijo en Venezuela por quien tiene que responder, pero que está arrepentido”, aseguró la fiscal del caso.



Durante la audiencia, el hombre había narrado el momento exacto en el que había atacado a Nickol.

“En el interrogatorio, él contó que había visto a la niña sola en el túnel, la abordó y la cogió por el cuello, ella alcanzó a soltarse y él volvió y la agarró por el cuello y la apuñaló en la garganta. También le asestó otra herida cortopunzante la cual no recuerda dónde fue y huyó. Que cuando se fue la niña aún estaba de pie”, contó la fiscal.

La funcionaria pidió que Trujillo fuera enviado de inmediato a la cárcel, por el modo en el que ocurrieron los hechos y para evitar que en el futuro vuelva a cometer actos tan atroces como este en el que murió la adolescente de 15 años.

Durante la audiencia, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, los cuales fueron aceptados por Trujillo.

Nickol Valentina Rodríguez, estudiante del colegio Normal Superior de Bucaramanga, falleció luego de recibir tres puñaladas en el túnel de este intercambiador del Mesón de los Búcaros. Aunque la joven fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, murió sobre las 12:15 de la madrugada del viernes.

“Él solo mató, no es para tanto escándalo”

Un mensaje de una supuesta hermana de Trujillo, publicado en un portal informativo de Bucaramanga, en el que defiende a capa y espada al caraqueño, e incluso justifica el crimen de la quinceañera, encolerizó tanto a colombianos como a venezolanos, que lo leyeron.

“Mi hermano no es un asesino, él es un hombre trabajador, y el día que mató a la “chama”, ese día necesitaba dinero para enviarnos a nosotros, que estábamos pasando por una situación difícil; aquí, en Venezuela, matan a las chamitas y no hacen el escándalo tan bravo y el show que están haciendo en ese pinche país, ni que fuera una persona importante, pido que por favor me borren todas las fotografías de mi hermano porque él no es como los colombianos dicen, él es un hombre muy humilde y trabajador y tiene familia, como todos; nos duele que traten mal a mi hermano, él es mi sangre y denunciaré también a las personas que lo llamen asesino, pido al gobierno de Colombia que lo dejen libre porque él debe darle de comer a sus hijos y su familia, en especial a mi mamita que está sufriendo, él solo la mató, pero no es para tanto escándalo, y para tanta cosa

