marzo 8, 2022 - 1:37 pm

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio donó 10 millones de dólares a Ucrania, país donde nació su abuela Helena, según el sitio Polish News.

Helena nació en Odessa, al sur de Ucrania, desde donde se trasladó a Alemania en 1917. El actor, criado por su madre, Irmelin, y su abuela, fue acompañado por ambas a distintos estrenos de sus películas, como Titanic y El hombre de la máscara de hierro.

La donación de 10 millones de dólares de Leonardo DiCaprio a Ucrania fue revelada por el Fondo Internacional de Visegrado, que promueve el desarrollo en Europa del Este, informó Polish News.

Por su parte, la actriz ucraniana Mila Kunis y su esposo Ashton Kutcher se comprometieron a igualar hasta 3 millones de dólares en donaciones, con el objetivo de recaudar 30 millones en total. La pareja reveló que actualmente se encontraban en 15 millones de dólares, a mitad de camino del objetivo.

Los fondos recaudados se donarán para albergar a los refugiados ucranianos, dijeron. Mila Kunis nació en Chernivtsi, al sur de Ucrania, en 1983 y se trasladó a Estados Unidos en 1991. “Siempre me he considerado una americana, una americana orgullosa. Pero hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”, dijo en un vídeo publicado en Instagram. “Nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana”, añadió Kutcher.

InfoBae