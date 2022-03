Lele Pons muestra el antes y el después de sus retoques (+Fotos)

marzo 8, 2022 - 11:44 am

La ‘influencer’ y cantante venezolana-estadounidense quiere que todo el mundo vea cómo ha cambiado en estos años

La historia de Lele Pons, quien ha dejado a sus fans sin palabras con estas imágenes. «Exponiéndome», es el título que ha puesto la influencer y cantante venezolana-estadounidense, de 25 años, quien aprovechó para dar las gracias a su cirujano plástico, el Dr. Ramtin Kassir.

Como era de esperar, la novia del cantante puertorriqueño Guaynaa ha causado furor y ha conseguido superar los dos millones de likes en pocas horas. Además, hay opiniones para todos los gustos: «¡Menuda transformación!», «Wow, qué cambio», «Gracias por mostrarlo, eso es lo que te hace tan auténtica», «Eras bella antes y lo sigues siendo ahora», «Sí, ha cambiado mucho, pero la esencia es lo que importa», «Estoy totalmente alucinada», «Lo que cambia una nariz…», «¡Impresionante!» o «Tu dentista también ha hecho un buen trabajo», son algunos de los comentarios que le han mandado.

El Dr. Kassir también se pronunció al respecto. «¡Gracias Lele! Eres preciosa por dentro y por fuera», ha dicho. Además, ha recordado las palabras de la propia Lele hace siete años. «Decidí hacer algo que quería hacer desde los 13 años y finalmente me operé la nariz. Haz lo que te haga feliz y con lo que te sientas cómoda. Esta soy yo ahora». Esto es lo que dijo nuestra guapísima paciente Lele Pons en 2015, que sigue luciendo aun más hermosa gracias a la rinoplastia que le hizo el Dr. Kassir».

Su lado personal

Actualmente Lele Pons tiene más de 47,5 millones de seguidores con los que comparte su día a día. La actriz, cantante, bailarina, modelo y presentadora de La Voz México, que además es sobrina de Chayanne, tiene muchísimo éxito en el mundo virtual no solo gracias a los vídeos tan divertidos que publica sino por los mensajes que sirven de inspiración a otras personas. En su docuserie The Secret Life of Lele Pons (YouTube), la influencer confesó que desde que es niña sufre el Síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por tics incontrolados.

«Me empeñé en ocultar mis tics y pasé años sintiéndome avergonzada por tener este trastorno. Ya no tengo que esconderme porque he aprendido que es parte de lo que soy. También he aprendido que es importante rodearse de personas positivas que te apoyen y no te juzguen», dijo la celebrity venezolana-estadounidense».

En su caso, los tics que suele tener con mayor frecuencia son los movimientos faciales exagerados, mover la cabeza o los ulgares, hacer ruidos… «Tengo muchos tics. Es desgastante…», reconoció la novia del cantante puertorriqueño Guaynaa. Además, contó que tanto su familia como el equipo con el que trabaja han jugado un papel muy importante en su tratamiento, ya que sin su apoyo no habría podido llegar hasta donde está ahora.

