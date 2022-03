Lebron James arriba a 37 mil puntos en la NBA

marzo 28, 2022 - 12:59 pm

Lebron James alcanzó los 37 mil puntos en la NBA en la primera mitad del partido de sus Lakers frente a los New Orleans Pelicans.

El alero del equipo angelino se convirtió el jugador más joven en alcanzar esa cifra y apenas el segundo en anotar tantos puntos en la historia de la liga, tan solo por detrás de la leyenda Kareem Abdul-Jabbar, quien es el máximo anotador histórico con 38387 unidades.

A sus 37 años, Lebron sigue con hambre de gloria y aún ve con buenos ojos su futuro en la máxima liga de básquetbol, en la que próximamente se podría convertir en el máximo anotador.

37,000 points.

37 years old.

LeBron James just keeps going. pic.twitter.com/OxFVsDQ5i0

— NBA (@NBA) March 27, 2022