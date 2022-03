Las primeras imágenes de Nicolas Cage como Drácula, pero dicen que se parece a Joker

Durante los últimos días los fanáticos de Nicolas Cage han recibido una buena dosis de contenido del actor por cortesía de la promoción de su próxima película, The Unbearable Weight of Massive Talent, pero como si eso no fuese suficiente durante esta semana se reveló una esperada actualización sobre la carrera de Cage.

Resulta que desde la revista People dieron a conocer el primer vistazo a Cage como Drácula en Renfield, la nueva película de monstruos de Universal.

Si bien Drácula no será el foco de esta película y el protagónico estará en manos de Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) como el personaje titular, la caracterización de Cage como Drácula no deja de ser llamativa en las imágenes del rodaje en Nueva Orleans que pueden ver a continuación.

Esta producción que tendrá un tono cómico aún no tiene una fecha de estreno, sin embargo su sinopsis dice que “la película se centra en Renfield (Hoult), quien se ha cansado de sus siglos como el lacayo de Drácula (Cage). El secuaz encuentra una nueva oportunidad en la vida y tal vez incluso la redención cuando se enamora de la luchadora y siempre enojada policía de tránsito Rebecca Quincy (Awkwafina)”.