Lanzan múltiples misiles balísticos contra el consulado de EE.UU. en Erbil, Irak (+Videos)

marzo 12, 2022 - 8:24 pm

Varios misiles impactaron afuera de un aeropuerto cerca de donde las fuerzas estadounidenses tienen su base en el norte de Irak el sábado por la noche, dijeron funcionarios de seguridad.

NBC News confirmó que director del aeropuerto de Erbil, en la zona autónoma del Kurdistán iraquí, informó que los cohetes no impactaron el aeropuerto y que los vuelos reasumieron su itinerario.

La agencia estatal indicó que un funcionario de salud local confirmó que no hubo víctimas ni heridos después de las explosiones de Erbil.

Hasta ahora las fuerzas de seguridad iraquíes dicen que al menos seis misiles fueron disparados contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, y varios misiles alcanzaron el edificio, esto último no ha sido confirmado por autoridades de Estados Unidos.

Los funcionarios iraquíes dijeron que no hubo informes inmediatos de víctimas por el ataque que ocurrió el sábado por la noche y causó daños materiales en el área. Hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

De acuerdo a fuentes locales de nuestra cadena hermana NBC News, unos 14 misiles fueron disparados. Al menos 8 misiles tuvieron como blanco la zona de Zerine en Erbil, que está cerca del consulado, uno de estos cohetes alcanzó la estación de televisión K 24. Algunos también impactaron en Harir, donde hay una base militar de la Coalición y una pista de aterrizaje.

También se escucharon explosiones en Sulaymaniyah y Halabja. El gobernador de Erbil dice que no está seguro de si el objetivo era el aeropuerto internacional o el consulado estadounidense. Todavía no saben qué lugares fueron atacados en Halabja y Sulaymaniyah.

Los cohetes podrían haber apuntado a Erbil, que está a solo 45 millas de las posiciones de las milicias iraníes, pero cualquier cosa que apuntara a Harir y Shaklawa tendría que haber venido desde una distancia muy larga.

En Twitter algunos videos que Telemundo no ha confirmado su autenticidad, mostraban daños en la estación de televisión.

