Lady Gaga celebra hoy sus 36 primaveras

marzo 28, 2022 - 9:20 am

Stefani Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 28 de marzo de 1986), más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, es una cantante, compositora, productora, bailarina, activista y diseñadora de moda estadounidense. También ha dedicado parte de su vida a la actuación.

​ Nacida y criada en la ciudad de Nueva York, estudió en la escuela Convent of the Sacred Heart y asistió por un tiempo breve a la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical. Fue así como irrumpió en la escena del rock en el Lower East Side de Manhattan y firmó un contrato con Streamline Records hacia fines de 2007. En la época en que trabajaba como compositora para dicha discográfica, su voz llamó la atención del artista Akon, quien la hizo firmar un contrato con Kon Live Distribution.

Lady Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut, The Fame (2008), que incluye los sencillos «Just Dance» y «Poker Face».

El disco tuvo éxito comercial —llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos— y buenas críticas.​ Tras comenzar su gira The Fame Ball Tour, lanzó el EP The Fame Monster (2009), que contiene las canciones «Bad Romance», «Telephone» y «Alejandro». Su éxito permitió a la cantante realizar su gira de ocho meses de duración Monster Ball Tour, que se considera como una de las series de conciertos con mayores ingresos económicos generados en la historia de la industria musical.

Su siguiente álbum, Born This Way (2011), llegó al primer lugar de varias listas de ventas y contiene sencillos como «Born This Way», «Judas», «The Edge of Glory» y «Yoü and I».

Después de tomar un año sabático debido a una lesión en la cadera, fue lanzado su tercer álbum de estudio, Artpop (2013), que se convirtió en su segundo álbum número uno en Estados Unidos y contiene las canciones «Applause», «Do What U Want» y «G.U.Y.». Su cuarto álbum de estudio fue Cheek to Cheek (2014), un álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett que se convirtió en su tercer álbum número uno en Estados Unidos.​

Lady Gaga es una de las artistas que más discos ha vendido en la historia de la música en apenas ocho años de carrera. Pero su influencia va mucho más allá: su estilo y personalidad la han convertido en todo un icono cultural al que ni siquiera la interpretación se le resiste.

Lady Gaga es sinónimo de talento, glamur, reivindicación, polémica y mercadotecnia, elementos todos ellos que, mezclados y bien agitados, dan lugar a todo un referente actual en el mundo del espectáculo, que cumple 32 años este lunes.

Prueba de ello fue su celebrado papel en la quinta temporada de la serie «American Horror Story», que se saldó con un Globo de Oro a la mejor actriz en una miniserie o película para televisión. Tras ese éxito, la artista dijo recientemente que repetirá en la sexta temporada del formato de la cadena FX.

«No puedo prometer cómo ni cuándo ni nada de eso», indicó a la emisora de radio neoyorquina Z100 a comienzos de marzo.

Esa tarea, presumiblemente, la deberá compaginar con la grabación de su nuevo disco, cuyo lanzamiento está previsto para este año, tal y como desveló a los periodistas en conferencia de prensa tras recibir el Globo de Oro.

Ese trabajo discográfico de la diva estadounidense será el primero desde «Cheek to Cheek», la colaboración de jazz que lanzó con Tony Bennett en septiembre de 2014, y el primero con material original desde «Artpop» (2013).

En declaraciones a la revista Entertainment Weekly, Gaga reconoció que su trabajo en «American Horror Story» influirá el proceso creativo de su quinto álbum de estudio, al asegurar que su desempeño en la miniserie le devolvió «al arte de la oscuridad», algo en lo que «cree mucho».

El año acaba de empezar y ya ha deparado todo tipo de instantes memorables para Gaga.

Primero fue su triunfo en los Globos de Oro y después llegaron sus actuaciones en los Grammy -inolvidable su tributo a David Bowie-, la Super Bowl y los Óscar, cuya aparición, precedida por el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, supuso uno de los momentos más emocionantes de la velada.

Gaga puso la piel de gallina al Teatro Dolby -se vio a las actrices Kate Winslet y Rachel McAdams entre un mar de lágrimas-, al cantar «Till It Happens To You», perteneciente a la película «The Hunting Ground», que recoge casos de agresiones y abusos sexuales en universidades estadounidenses.

La artista, con la frase «Not Your Fault» (no es tu culpa) escrita en su brazo, completó esa actuación rodeada por un grupo de 50 adolescentes que, como ella, sufrieron ese tipo de situaciones.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, el nombre real de Gaga, es todo un icono, y como tal, tiene su legión de fans, autodenominados «little monsters» (pequeños monstruos), que la convierten en uno de los principales reclamos en la red social Twitter (es la séptima personalidad más influyente, con 57 millones de adeptos).

Todos ellos están pendientes de su próxima boda con el actor y modelo Taylor Kinney, al que conoció en 2011 durante el rodaje del vídeo musical para el tema «You and I».

Esa ceremonia está envuelta bajo el mismo halo de misterio que rodea todo lo que concierne a Gaga, una estrella imparable desde el lanzamiento en 2008 de su disco debut, «The Fame», que contenía canciones memorables como «Paparazzi», «Poker Face» y «Just Dance».

Desde entonces, convertida en una auténtica mina de himnos generacionales (ahí están «Bad Romance» y «Born This Way» para atestiguarlo) con la ayuda de sus incendiarios videoclips, no ha dudado en tratar su bisexualidad con la misma franqueza con la que aludía en sus temas a asuntos como el amor, el sexo, el dinero y las drogas.

Su labor fuera de los escenarios, ya sea como portavoz de los derechos de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), o a través de su fundación, creada para apoyar a jóvenes contra el «bullying» (acoso escolar), demuestra la coherencia y sensibilidad de una de las mayores fuerzas de la naturaleza del siglo XXI.

EFE