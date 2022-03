La Unión Europea «condena firmemente» los secuestros de dos alcaldes ucranianos

marzo 13, 2022 - 5:35 pm

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este domingo que el club comunitario «condena firmemente» los secuestros de los alcaldes de las ciudades ucranianas de Melitopol y Dniprorudne por parte de las fuerzas armadas rusas.

«La UE condena firmemente el secuestro de los alcaldes de Melitopol y Dniprorudne por parte de las fuerzas armadas rusas», escribió el político español en su perfil de la red social Twitter.

Añadió que los secuestros suponen «otro ataque contra las instituciones democráticas en Ucrania y un intento de establecer estructuras de gobierno alternativas ilegítimas en un país soberano».

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.

It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2022