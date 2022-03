La mujer de fuego y su brutal transformación física (video)

marzo 2, 2022 - 11:18 am

Olga Tañón, la Mujer de fuego, sigue mostrándole al mundo con franqueza casi brutal su espectacular cambio físico por medio del cual ha pedido más de 50 libras de peso regenerando su apariencia y vigor físico.

«Yo he bajado 54, 55 cinco libras y obviamente se me ha caído la cara pero no es como para hacerme una cirugía», exclamó al aparecer hace siete días con el doctor Daniel Campos quien explicó detalladamente el proceso que le iba a practicar a la boricua por medio de hilos subcutáneos para levantarle el rostro tras su dramática pérdida de peso.

El especialista también le realizó una microdósis de una marca similar al bótox para «eliminar las arrugitas» de la frente en preparación para la impactante aparición en Premio lo Nuestro de la cantante. «[Es] para que su expresión quede más suave pero sin perder la expresión». Acto seguido Tañón modeló, en vivo, el procedimiento.

En cuanto a su cuerpo, que dejó a muchos boquiabiertos, la artista reveló hace semanas que se había hecho el bypass gástrico adaptado.

Olga Tañón impactó al apacer espectacular y delgada en la pasada edición de Premio Lo Nuestro, celebrado el pasado 24 de febrero:

¿Y qué hay de los rumores de que se operó la nariz y la mandíbula? «No me la he operado; no me hice la mandíbula», exclamó este martes y entre risas en un largo video de Instagram. «Yo no me hice completa».

Franca y firme, como siempre, Tañón enfatizó que ya no ha seguido bajando de peso y ahora se está enfocando en mejorar la apariencia y crecimiento de su cabellera.

«Estoy muy contenta con mi pelito», afirmó asegurando que sigue un tratamiento con láser. ¡Vaya que si es un cambio de pies a cabeza!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olga Tañón (@olgatanonofficial)

