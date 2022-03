La Fórmula 1 volverá a Las Vegas en 2023 con una carrera nocturna

marzo 31, 2022 - 12:15 pm

La Fórmula 1 anunció oficialmente su regreso a Las Vegas para la temporada 2023 luego de 41 años con un circuito urbano de 6.120 metros con 14 curvas.

Estados Unidos tendrá su tercera carrera en la categoría reina del automovilismo tras los Grandes Premios de Miami y Austin. Las Vegas ya acogió dos Grandes Premios de Fórmula 1 en 1981 y 1982.

«La carrera tendrá lugar en la noche de un sábado de noviembre en el famoso Strip de Las Vegas, pasando por algunos de los emplazamientos, hoteles y casinos más legendarios del mundo», anunció el miércoles la Fórmula 1 en un comunicado.

Esta designación es una prueba más de la creciente popularidad de la Fórmula 1 en Estados Unidos, país que ya cuenta con las competencias automovilísticas de IndyCar y Nascar.

En el calendario de Fórmula 1 se estrenará este año el Gran Premio de Miami (8 de mayo) mientras que el de Austin (23 de octubre) se celebra desde 2012.

«Este es un momento increíble para la Fórmula 1 y demuestra el enorme atractivo y crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en Estados Unidos», se felicitó el director general de la competición, Stefano Domenicali.

«Las Vegas es un destino conocido en todo el mundo por su entusiasmo, su hospitalidad, sus emociones y, por supuesto, el famoso Strip», subrayó Domenicali en referencia a la emblemática avenida plagada de hoteles y casinos.

En Las Vegas, los pilotos darán 50 vueltas a un circuito nocturno de 6,12 km de longitud, con 14 curvas y tres rectas, alcanzando velocidades máximas estimadas en más de 342 km/h, según los organizadores.

El anuncio de esta nueva prueba llega cuando el calendario de la temporada 2022 ya incluye un récord de 23 Grandes Premios. Aunque varias de las carreras que se disputan este año todavía no tienen garantizada su continuidad en 2023 -sobre todo el GP de Francia-, Domenicali había avanzado a principios de marzo que existe «potencial para llegar a 24» Grandes Premios en una temporada.

Dado el creciente interés que reciben, Domenicali llegó a decir en una entrevista con Sky Sports que «existe el potencial de llegar a 30» carreras. De acuerdo con el ejecutivo, «además de América, además de China, también hay potencial para estar pronto en África», donde la última prueba se remonta a 1993 en Sudáfrica.

Actualmente los acuerdos que rigen la gobernanza y la distribución de los ingresos de la F1 limitan el número de carreras por temporada a 24.

Junto con Asia y Oriente Medio, Estados Unidos es actualmente uno de los mercados prioritarios para el campeonato mundial de monoplazas, controlado por el grupo estadounidense Liberty Media.

El grupo adquirió los derechos comerciales de la competición en 2017, poniendo fin a 40 años de reinado del británico Bernie Ecclestone.

La llegada de un tercer Gran Premio a Estados Unidos en 2023 marca así el deseo de la F1 de establecerse en la tierra de la IndyCar y la Nascar, donde la serie producida por Netflix ‘Fórmula 1: Drive to Survive’ ha sido un gran éxito desde su lanzamiento en 2019.

Las audiencias de la Fórmula 1 vienen también creciendo en el país norteamericano. La temporada 2021, con el trepidante pulso entre el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), atrajo a una media de 934.000 espectadores por carrera, un 54% más que en 2020.

En los circuitos, la F1 ya cuenta desde 2016 una escudería estadounidense, Haas, y ahora Andretti Autosport también aspira unirse a la parrilla a partir de 2024.

The facts and figures behind the all-new Las Vegas Grand Prix! #F1 #LasVegasGP https://t.co/Z8En8usO0y

— Formula 1 (@F1) March 31, 2022