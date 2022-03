La defensa de Fábregas a Messi tras los silbidos en Francia: “PSG no ha tenido un jugador de ese nivel en toda la historia”

marzo 27, 2022 - 11:19 am

A poco más de dos semanas de una dolorsa eliminación a manos del Real Madrid en la Champions League, la reprobación del público del PSG a sus jugadores sigue dando de qué hablar. Sobre todo por los silbidos a Lionel Messi y Neymar, dos de las máximas figuras del cuadro parisino.

Tras un fin de semana en el que La Pulga solo recibió cariño del público argentino, con una cálida despedida en la Bombonera en el duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, una estrella del fútbol mundial cuestionó la manera de actuar de los simpatizantes franceses.

“PSG no ha tenido un jugador de ese nivel en toda la historia”. La frase le pertenece a Cesc Fábregas, amigo y ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona. “Yo creo que es mejor estar agradecido y apoyarlo”, continuó el futbolista del Monaco francés al diario Marca.

“Al final estás hablando de un jugador que acaba de llegar y que en el PSG no han visto en la vida. Nunca han tenido a un jugador de ese nivel en toda la historia del PSG”, aseguró Fábregas en una encendida defensa.

“Es mejor estar agradecido y apoyarlo, en lugar de machacarle. Porque es un jugador que, si no es este año, el año que viene, te puede dar grandes alegrías, que es lo que quieren”, agregó el futbolista, quien había reprochado la actitud del público del PSG en las redes sociales: “El fútbol no tiene memoria alguna… es una pena. Siempre con ustedes hermanos”.

Lee también: El colombiano Sergio Higuita conquista la Vuelta a Cataluña (+Fotos)

Fábregas contó un episodio similar que sufrió en el Barcelona, pero marcó una gran diferencia con lo que le ocurrió a su amigo: “A mí me ha pitado el Camp Nou y yo sé lo que es. Entiendo que las aficiones a veces quieren crear un momento de tensión para que los jugadores se den cuenta de que, bueno, debería hacer más, o no están contentos con el uno o con el otro. Pero yo creo que, durante el partido, ahí se tiene que apoyar al jugar siempre”.

Y agregó: “Antes del partido, cuando dicen tu nombre, o si te quieren pitar después del partido, perfecto. Pero yo creo que lo que vivieron Messi y Neymar durante el partido, cuando tocaban el balón… es muy feo. Si alguien perdía la pelota, Neymar u otro jugador, parecía que se alegraban, aplaudían. Después tocaban la pelota y los silbaban. Sé que se puede decir ‘es que cobran mucho’ o ‘es que perdieron contra el Madrid’… Pero, ¿qué te crees, que ellos no querían ganar? Ellos son los primeros que quieren ganar”.

Por último, no tuvo dudas en afirmar que Messi ha sido el mejor de la historia. “El caso de Leo es simple, para mí es el mejor jugador de la historia. El mejor que yo he visto y con el que he jugado. Después se pueden llegar a matizar muchísimas cosas, pero lo que yo he visto de él ha sido excepcional”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae