La bella y joven esposa de Beto Zabaleta

marzo 29, 2022 - 4:24 pm

A través de sus redes sociales, el cantante de música vallenata Beto Zabaleta posteó una imagen antes de salir al desfile de ‘La batalla de flores’ del Carnaval de Barranquilla junto a María Fernanda Villamil, su joven esposa.

La imagen de la pareja causó curiosidad ante los seguidores del artista por la notoria diferencia de edad entre ambos. El cantautor de ‘Collar de versos’ tiene 65 años mientras que su esposa tiene 46, es decir, una diferencia de 19 años.

A pesar del hecho diferencial en sus edades, la pareja lleva 24 años de relación. Se conocieron cuando ella tenía tan solo la edad de 19 años y él 38. Además, el reconocido interprete contó, en alguna ocasión, que su ‘Pochito’, como le dice a su esposa, se convirtió en su musa de inspiración.

Cabe recordar que Villamil fue tendencia en redes en el año 2019 por bloquear del Instagram de Beto a la joven cantante Ana del Castillo. Según manifestó en su momento María Fernanda, lo hizo porque Ana “perturbó” la cuenta del artista, además, mencionó: “Si los seguidores de una persona son ofensivos y groseros, bloqueo y punto… si les caigo mal o no me soportan, pues no me sigan”.

Lea también: «Nos vendieron una imagen distorsionada de la verdad»: La batalla del hermano de Doris Adriana para frenar el documental sobre Diomedes Díaz

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Pilón