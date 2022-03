La Barbie cumple 63 años

marzo 9, 2022 - 12:09 am

El 9 de marzo de 1959 se pone en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo.

Barbie es una marca de muñecas fabricada por la empresa estadounidense de juguetes Mattel, Inc., lanzada en marzo de 1959.

Ruth Handler es la empresaria estadounidense a la que se le atribuye la creación de la muñeca, inspirada en una muñeca alemana llamada Bild Lilli.

En los años 50, Ruth Handler se dio cuenta de que su hija prefería jugar con muñecas con características adultas en vez de las infantiles. En aquella época, la gran mayoría de las muñecas que se fabricaban eran infantiles, por lo que al percatarse del posible negocio, decidió proponerle a su esposo y co-fundador de Mattel. A pesar de esto, la idea no llegaría a buen puerto, debido a la reacción que mostró el director de Mattel.

Ruth Handler, durante un viaje a Alemania, descubrió una muñeca sexual en una vitrina llamada Bild Lilli, la cual no era precisamente un juguete para niñas. La muñeca en cuestión comenzó vendiéndose a hombres, para ofrecerse luego a las niñas, debido a su popularidad: las niñas disfrutaban vistiéndola y cambiando su ropa. Lilli llegó a ser tan popular que traspasó las fronteras alemanas, alcanzando los Estados Unidos.

Cuando esto sucedió, Mattel tras haber rechazado la idea anterior de Ruth Handler, compró los derechos de Lilli. Entonces, se creó una nueva muñeca de nombre Barbie en honor a la hija de Ruth, Bárbara, quien nació en Willows y fue al Willows High School. El novio de Barbie, Ken Carson (muñeca que vio la luz por primera vez en 1961) está inspirado en otro de los hijos del matrimonio Handler. Sin embargo el nombre completo de la muñeca es Bárbara Millicent Roberts. Cuando estaba todo perfecto, decidieron hacer nacer a Barbie el 9 de marzo de 1959 en la American International Toy Fair, conservando esa fecha como el cumpleaños oficial de la muñeca.

En su «debut», Barbie lucía un peinado rubio de los años 60, con un bañador que simulaba en su estampado la piel de una cebra. Con los años los modelos se han sabido actualizar, al igual que el color del pelo de la muñeca y la forma. La muñeca se ha comercializado como una «Modelo adolescente a la moda», con la ropa creada por el diseñador de moda de Mattel Charlotte Johnson. La primera muñeca Barbie que se fabricó fue en Japón, con la ropa cosida a mano por trabajadores japoneses. Durante el primer año de producción fueron vendidas alrededor de 350.000 muñecas Barbie.

Ruth Handler creía que era importante para Barbie tener una apariencia adulta y poco después de salir al mercado se demostró que algunos padres estaban descontentos con el pecho de la muñeca. La apariencia de Barbie ha tenido numerosos cambios a lo largo de los años, sobre todo en 1971 cuando sus ojos se ajustaron para mirar hacia el frente, en lugar de tener la mirada elegante lateral del modelo original.

Barbie fue uno de los primeros juguetes en tener una estrategia de mercado basada en gran medida en la publicidad televisiva, que posteriormente ha sido ampliamente copiada por otros juguetes. Se estima que se han vendido más de mil millones de muñecas Barbie en el mundo, en más de 150 países. Mattel afirma que se venden tres muñecas Barbie por segundo.

La gama estándar de las muñecas Barbie y sus accesorios son fabricados a escala aproximada de 1/6, que también se conoce como playscale. Los productos de Barbie no solamente incluyen la gama de muñecas con sus ropas y accesorios, sino también una amplia gama de productos de la marca Barbie, tales como: libros, ropa, cosméticos y videojuegos. Además de todo eso, la famosa muñeca tiene su propia saga de películas de dibujos animados (que empezó en 2001 con «Barbie y el Cascanueces» y hasta la actualidad), su propia serie de animación «Barbie: life in the Dreamhouse» y es un personaje secundario en Toy Story 2 y uno de apoyo importante en Toy Story 3.

Barbie se ha convertido en un icono cultural y ha recibido honores que son inusuales en el mundo de los juguetes, tales como cuando en 1974 una sección de Times Square en Nueva York pasó a llamarse Barbie Bulevar durante una semana y en 1985 el artista Andy Warhol creó una pintura de Barbie. En 2009, cuando Barbie cumplió su 50° aniversario, las celebraciones incluyeron un desfile de modas en Nueva York durante la Semana de la Moda Mercedes-Benz; el evento mostró diseños aportados por cincuenta diseñadores de alta costura, tan conocidos como Diane von Fürstenberg, Vera Wang, Calvin Klein, Bob Mackie y Christian Louboutin.

En junio de 2012 se hizo conocida una persona real con características tan semejantes con la muñeca, que su imagen ha dado la vuelta al mundo. Su nombre es Valerie Lukyanova, de 24 años y nacionalidad ucraniana.

Como cabía esperar, en noviembre de 2014 salió la primera muñeca anti-Barbie «Lammily», que tiene celulitis, acné y tatuajes, Actualmente ya se vendieron 22 mil unidades. La creó el estadounidense Nickolay Lamm, para enviar a las chicas un mensaje contrapuesto al de la rubia estilizada de Mattel.

Wikipedia