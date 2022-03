La aerolínea portuguesa TAP retoma los vuelos regulares a Venezuela en junio

marzo 11, 2022 - 4:22 pm

La aerolínea portuguesa TAP retomará sus vuelos regulares a Caracas, en Venezuela, a partir del próximo 21 de junio, después de más de dos años sin operar esta ruta, anunció hoy en un comunicado.

TAP explicó que a partir de esa fecha operará dos vuelos semanales en cada sentido, los martes y sábados, entre Lisboa y Caracas, en un avión A330neo con capacidad para 298 pasajeros.

Antes de eso, realizará tres vuelos especiales entre las dos capitales los días 21 de abril y 5 y 16 de mayo.

En febrero de 2020, el Gobierno venezolano suspendió durante 90 días las operaciones de TAP en el país, tras acusarla de violar las normas de seguridad internacionales al permitir el transporte de explosivos en un vuelo entre Lisboa y Caracas, en el que viajaban el líder opositor Juan Guaidó y su tío, Juan José Márquez.

Aerolínea TAP retoma los vuelos regulares a Venezuela

Tanto la propia aerolínea -propiedad del Estado luso- como el Gobierno portugués rechazaron la suspensión y consideraron que estaba «injustificada».

El mes siguiente, la pandemia impuso restricciones a los vuelos internacionales y hasta febrero de este año Venezuela no había autorizado los vuelos comerciales regulares a Portugal.

En Venezuela reside la segunda mayor comunidad de portugueses de Latinoamérica, después de Brasil, ya que muchos emigraron a ese país entre las décadas de 1940 y 1980, la mayoría procedentes del archipiélago de Madeira.

From June 21, we'll resume our regular Lisbon-Caracas operation, with flights happening on Tuesdays and Saturdays! Until then we'll carry out 3 special flights between both capitals on April 21, May 5 and 16.

Book your trip now, with no change fees, at https://t.co/blPSFM28Mf. 🇻🇪 pic.twitter.com/sDwxXcW1se

— TAP Air Portugal (@tapairportugal) March 11, 2022