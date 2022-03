Kevin Durant explota contra el alcalde de Nueva York por el veto a Irving: «No entiendo nada, es una estupidez»

marzo 15, 2022 - 7:27 pm

El domingo, por primera vez desde el 3 de marzo, los Nets jugaron en casa, en la victoria 110-107 ante los Knicks. Fue su primer partido en Brooklyn luego de que quitaran el mandato de uso de mascarillas en la ciudad de Nueva York, pero aún así Kyrie Irving no puede jugar por no estar vacunado.

El base pudo estar en el Barclays Center, sin cubrebocas, ya que la restricción se levantó para todos los espectadores, pero no para la gente que actúa en los espectáculos, por lo que Irving no pudo jugar, situación que hizo explotar a Kevin Durant tras el partido contra el alcalde, Eric Adams.

Es ridículo, no entiendo nada. Hay gente no vacunada en el estadio, quitaron esas medidas para ir al estadio. No entiendo. En este momento, todos intentan mandar un mensaje y mostrar su autoridad. Están buscando atención, eso creo que es lo que quiere el alcalde, atención, pero no tiene sentido. Hay gente no vacunada en el estadio y tenemos a un jugador que puede entrar al lugar. ¿Y les preocupa nuestra seguridad? No entiendo. Estoy confundido, todo el mundo está confundido. ¿Ahora? Solo es una estupidez. Eric, más te vale que lo resuelvas», declaró KD tras el partido, en el que se quedó a un punto de su máxima puntuación de su carrera, al conseguir 53.

Lee también: El Atlético gana 1-0 al Manchester United y se mete en cuartos de Champions

Alrededor de la NBA esperan que el mandato sea levantado y Kyrie pueda jugar en Brooklyn antes de los Playoffs, ya que si no cambian las cosas, Irving solo podría jugar cuatro partidos más antes del final de temporada: en Orlando el martes 15, en Memphis el miércoles 23, en Miami el sábado 26 y en Atlanta el sábado 2 de abril. Tienen una última visita, el miércoles 6 de abril al Madison Square Garden ante los Knicks, pero al estar dentro de la ciudad de Nueva York, el base quedaría fuera si no hay cambios en las leyes.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP