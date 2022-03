Juan Pablo Guanipa: En PJ todavía no hay nombres de candidatos para una elección presidencial, hay discusiones

marzo 17, 2022 - 3:08 pm

El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, participó en el Encuentro Nacional con alcaldes, diputados y concejales de la tolda amarilla, quienes fueron electos en los comicios del pasado 21 de noviembre.

Guanipa explicó que la reunión tuvo como objetivo discutir con los dirigentes de PJ, quienes ahora ocupan cargos públicos en el país, lo que ellos podrían hacer en beneficio de los ciudadanos, y dar respuestas a las exigencias de estos.

Añadió que también se planteó la nueva ruta de la oposición, la cual consiste en la reorganización de la misma, el relanzamiento de los partidos; continuar con la presión interna e internacional para lograr una negociación dónde se obtengan condiciones que conlleven a una elección presidencial en Venezuela.

Sobre las candidaturas de la oposición para esa eventual elección, Guanipa explicó que en la Unidad ya hay un equipo trabajando en la organización del reglamento de las elecciones primarias, que permita, cuando sea el momento, escoger a un candidato para los eventuales comicios.

Al ser consultado por el candidato de PJ, el también exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) respondió que en PJ «aún no hay nombres para la candidatura, habran discusiones que todavía no se han abierto», mientras que sobre su posible aspiración, Guanipa manifestó que en su momento esa posibilidad será revisada, dejando entre ver que aunque por ahora no está prevista, tampoco estaría descartada.

