Joven odontólogo salió de la crisis de Venezuela en 2014 y actualmente está atrapado en la guerra en Ucrania

marzo 7, 2022 - 5:13 pm

Guillermo López, odontólogo de profesión, es un venezolano que vive en Ucrania tras haber abandonado su país hace ocho años con el fin de alejarse de la crisis política y económica de Venezuela. Hoy relata lo que es vivir en medio de un conflicto bélico.

El odontólogo de 32 años asegura que su única lucha es resguardar su hogar. Indica que su otra profesión es la música y ha perdido la inspiración desde que empezó la invasión, «no he podido tocar mi guitarra, no me puedo concentrar en otra cosa que no sea estar a salvo».

Vive en medio de un silencio, a la zozobra del sonido de las sirenas que indican ataques aéreos y situaciones de peligro. Esas de las que quiere proteger a sus dos hijos, Lucas de cuatro años y Nina de ocho meses, ambos nacidos en Ucrania.

Noticia al Día/Con información de CNN en Español