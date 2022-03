Joven asesinó a un hombre que le confesó ser VIH positivo tras su encuentro sexual

marzo 15, 2022 - 4:42 pm

Un joven asfixió con un cinturón a un hombre de 73 años con el que tuvo un encuentro sexual, luego de que la víctima le confesara que era VIH positivo.

Juan Tejedor Baron, de 23 años, admitió haber terminado con la vida de Gary Ruby, luego hacerle un par de cortes en su muñeca para intentar hacerlo ver como un suicidio, antes de poner sus restos bajo hormigón, dentro de una bañera, explicó Law and Crime.

No conforme con haber asesinado al septuagenario, durante las dos próximas semanas, Baron vivió en la casa de Ruby en Loa Ridge, una de las zonas más acaudaladas de Hawaii, donde disfrutó a pleno de las comodidades de la vivienda valuada en 1.2 millones de dólares y de su Audi A6 2020, al que pudo registrar la factura a su nombre, mediante documentos falsos.

La vida de lujo que estaba usurpando Baron terminó el pasado 7 de marzo, cuando la policía llegó a la casa, a pedido de un familiar de Ruby, debido a que no tuvo noticias de él por más de tres semanas.

Allí, los agentes hablaron con Baron, quien les dijo que le había comprado la propiedad a Ruby y que el automóvil lo había adquirido en Carolina del Norte.

Tras esa visita, Baron no soportó la presión y abandonó Hawaii junto con Scott Hannon, de 34 años, con quien se traslado hasta California, con la intención de cruzar a México para salir del radar de las autoridades.

Dos días después de haber hablado con la policía en la casa de lujo de su víctima, Baron sería arrestado mientras se escondía en un pequeño espacio de un autobús que se dirigía a suelo mexicano.

BREAKING: LA Cty Sheriffs say Scott Hannon was released from custody citing a lack of probable cause. Juan Tejedor Baron, is still in custody. Both were arrested by US Marshals, LAPD yesterday. They are accused of a gruesome murder. https://t.co/EUzcMZvwkz #HawaiiNewsNow pic.twitter.com/GuNgUzXsql

— Lynn Kawano (@LynnKawano) March 11, 2022