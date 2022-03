Josef Martínez anotó su segundo gol de la temporada en la MLS (Video)

marzo 21, 2022 - 2:09 pm

El delantero venezolano Josef Martínez marcó su segundo gol de la temporada en la MLS en el empate a tres goles entre Atlanta United y Montreal.

Martínez abrió el marcador al minuto 6, tras aprovechar un fallo de la defensa para disparar un balonazo inatrapable al portero Sebastián Breza que entró con potencia al pórtico visitante.

El carabobeño anotó por segundo encuentro corrido tras haber convertido un penal en la victoria del Atlanta 2-1 sobre el Charlotte FC el domingo 13 de marzo.

El delantero de la Vinotinto vio acción en los 90 minutos en este compromiso, donde su compatriota el defensor Ronald Hernández solo jugó 45 minutos.

Atlanta United se ubica en sexta posición de la Conferencia Este de la MLS con siete puntos en cuatro partidos. Su próximo rival será DC United el 2 de abril luego del parón por las fechas eliminatorias.

Have a look at the Eastern Conference standings after just 4️⃣ games. pic.twitter.com/f30wfd47tC

— Major League Soccer (@MLS) March 21, 2022