José Guerra: «Aumento salarial saldría de las ganancias de las exportaciones petroleras»

marzo 6, 2022 - 8:24 pm

José Guerra, exdiputado y economista venezolano exiliado en Estados Unidos, quien laboró por 23 años en el Banco Central de Venezuela (BCV) antes de hacer política y ganar una diputación en 2015 en el Distrito Capital conversó en exclusiva con Noticia al Día y habló sobre varios temas importantes para Venezuela.

Guerra se convirtió en una figura de referencia sobre asuntos económicos y laborales en la oposición venezolana luego de ejercer como consejero en la materia de Henrique Capriles durante sus candidaturas presidenciales de 2012 y 2013 y a propósito del conflicto entre Ucrania y Rusia dio su apreciación sobre el impacto económico que tendrá Venezuela.

1- ¿Cuál será el impacto de la guerra en Ucrania sobre Venezuela ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas?

«La gran ventaja para Venezuela de esta invasión Rusia a Ucrania es que están subiendo los precios petroleros y eso evidentemente con la exportaciones que tenemos y las que pueden incrementarse obviamente va a beneficiar al fisco venezolano porque va a tener mayor ingreso de divisas. Es la única ventaja.

«La desventaja es que también están subiendo los precios de los productos que Venezuela importación, esta subiendo el trigo, el maíz, están subiendo los alimentos y obviamente esto impacta».

«La gran desventaja es la alianza con Rusia que expone al país a una situación de pare internacional y de aislamiento global».

2- ¿Qué significa el sistema Suift y cómo influye en Venezuela?

«Es un sistema de transacciones internacionales que permite hacer transferencias bancarias en segundos a través de un código . La sede está en Bélgica. En Venezuela si tienes una cuenta en dólares y vas hacer una transferencia lo primero que tienes que tener es el Suif , sino no la puedes hacer así que los que dice que no hace falta están equivocados porque es lo que permite que el banco receptor o el que envía el dinero la pueda realizar».

3- En otrora, la guerra hubiese beneficiado a Venezuela, uno de los principales exportadores de petróleo, pero, cómo ve ahora el panorama tras las sanciones, pero también ante la posible necesidad de petróleo por parte de la comunidad internacional para una eventual guerra?

«El problema está es que las sanciones que afectan a Rusia también impactan a Venezuela porque parte de las cuentas del petróleo de Venezuela y del gobierno están en Rusia y no pueden movilizarlas. Venezuela puede exportar más petróleo y el gran mercado donde puede ser en medio de esta crisis es el de los Estados Unidos, porque están más cerca, los costos son muchos más bajos pero por estar sujetos a las sanciones y no es seguro que se pueda abrir ese mercado».

4- El aumento del salario mínimo y su impacto en la economía

«El aumento del salario mínimo tiene un impacto en la encomia claramente y mejora transitoriamente el consumo de los ciudadanos hasta que la inflación suba y obviamente para mi un aumento de 28 dólares es muy insuficiente para una canasta alimentaria que está sobre los 300 dólares mensuales».

5- Hiperinflación: Es verdad que estamos saliendo de ella, hay alivio, a qué se debe…

«Sí, Venezuela esta saliendo de la hiperinflación y básicamente sale porque han tenido el dólar estable. El Banco Central de Venezuela (BCV) ha quemado una cantidad significativa de reservas, vendiendo dólares baratos, que es lo que tú ves una cantidad de productos importados por todos lados, baratos relativamente para establecer tipo de cambios y para que los precios no suban. ¿hasta cuando va a durar eso no se sabe, pero eso es lo que están haciendo ahora».

6- ¿En este momento, qué se debe hacer en Venezuela para mejorar la economía del país?

«Venezuela necesita un plan económico global con financiamiento externo que parece no estar en el radar en este momento. También necesita grandes inversiones por el orden de unos 20 mil millones de dólares y eso no se ve por ninguna parte. No lo va a proveer China ahora menos y Rusia muchísimo menos porque va a enfrentar dificultades económicas muy serias y ese plan económico no se ve, lo que ve son medidas aisladas . La única medida macroeconómica del gobierno es establecer el tipo de cambio para bajar la inflación no hay más nada «.

7- ¿De dónde sacarán el dinero para llevar a cabo el aumento salarial…Hay liquidez?

«El aumento del salario lo van a sacar con seguridad de la plata del Banco Central, que le pida prestado el gobierno al BCV con lo cual crea un problema de inflación o puede financiarlo con los aumentos de la exportación petrolera a raíz del aumento vertiginoso de los precios que han ocurrido en los últimos días producto de la invasión de Rusia a Ucrania. De ahí podría salir el dinero», culminó.

Ernestina García

Noticia al Día