José Altuve sorprendido por la partida de Carlos Correa a los Mellizos

marzo 21, 2022 - 4:03 pm

José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, oficialmente se enteró que tendrá un nuevo socio en las jugadas de doble matanza durante una llamada nocturna tardía con el propio Carlos Correa.

Altuve no anticipó la firma de Correa con los Twins de Minnesota. “Me sorprendió, no es algo que me esperara”, reconoció Altuve el domingo. “Obviamente lo vamos a extrañar. Es un gran jugador y una gran persona dentro de la casa club. Era uno de nuestros líderes”.

Correa llegó a un acuerdo por $105,3 millones por tres años con los Mellizos el viernes por la noche. El torpedero puertorriqueño era uno de los principales agentes libres que seguían en el mercado.

Altuve, siete veces All-Star y el Jugador Más Valioso de la Americana en 2017, y Correa, dos veces All-Star, fueron pilares en el medio de la defensiva de Houston y los primeros en el orden al bate desde 2015. El dúo ayudó a liderar a los Astros a su único título de la Serie Mundial en 2017 y regresar a disputar la serie en 2019 y 2021.

Un bateador con promedio de .277 y 133 jonrones, Correa bateó para .279 con 26 cuadrangulares y 92 carreras producidas la temporada pasada y también ganó su primer Guante de Oro.

“Ahora que está en otro equipo, estoy feliz por él”, dijo Altuve. “Consiguió un gran contrato. Me siento feliz por él. Sé que va a jugar bien y que va a hacer que los Mellizos sean mejores”.

Altuve, de 31 años, dijo que Correa, de 27, se comprometió a estar en contacto frecuente con él vía llamadas telefónicas y videollamadas.

Unos días antes de la decisión de Correa, el mánager de Houston, Dusty Baker, señaló a Jeremy Peña como el favorito para comenzar el Día Inaugural. Ampliamente considerado como uno de los mejores prospectos de los Astros, Peña es un bateador de por vida de .291 en las menores. Bateó .287 con 10 jonrones en 30 juegos en Triple-A Sugar Land la temporada pasada.

Peña, de 24 años e hijo del exjugador de Grandes Ligas Gerónimo Peña, tiene un casillero en el clubhouse de los Astros al lado de Altuve. «Estoy feliz por Jeremy de que pueda tener la oportunidad de venir y jugar en las Grandes Ligas y establecerse como un jugador de todos los días», dijo Altuve.

Jose Altuve discusses the departure of his long-time friend and teammate Carlos Correa. pic.twitter.com/XLbPCl7U8u — Brian McTaggart (@brianmctaggart) March 20, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

ESPN