Jorge Lorenzo entrará al Salón de la Fama de la MotoGP

marzo 21, 2022 - 3:48 pm

El expiloto español Jorge Lorenzo entrará este sábado en la lista de Leyendas de MotoGP y junto a él, Max Biaggi y Hugh Anderson, tras haber retrasado en primera instancia estas incorporaciones por las limitaciones de la pandemia de covid-19.

El español pentacampeón del mundo será investido en la ceremonia, que se celebrará el 30 de abril el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Biaggi, tetracampeón de MotoGP, lo hará el viernes 27 de mayo en el Autodromo del Mugello, mientras que el neozelandés Hugh Anderson ingresará en el Salón de la Fama de MotoGP en la pista de Philip Island durante el Gran Premio de Australia programado para el 14 y 16 de octubre.

El exmotocilista de Palma de Mallorca se une a una larga lista de Leyendas de MotoGP, junto a Giancomo Agostini, Ángel Nieto, Marco Simoncelli, Valentino Rossi o Dani Pedrosa, entre otros pilotos.

Este honor para los tres expilotos se anunció incluso antes de la situación de pandemia, pero mientras tanto llegó el coronavirus y se decidió esperar un momento favorable para celebrar una ceremonia más tradicional, con la presencia de familiares, amigos, periodistas y otros miembros del paddock.

Jorge Lorenzo, Max Biaggi and Hugh Anderson 👏

Three #MotoGP Legends from different eras and finally their induction ceremony dates are set 🏅

ARTICLE | 📰https://t.co/X8jq801fD3

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 21, 2022