Jesse y Joy de luto por la pérdida de un familiar

Los talentosos hermanos Jesse y Joy están de luto por la pérdida de un ser querido: su tío Alberto. El famoso dúo de compositores, célebres por canciones como Dueles o Respirar, quisieron compartir su triste pérdida con sus fans desde sus respectivas redes.

Con un retrato familiar del recuerdo, la voz privilegiada de Joy quiso dedicarle las palabras más cariñosas a su amado tío, de quien no alcanzó a despedirse:

«Tío, deseo que estés en paz descansando sabiendo que la tía no está sola y no tienes más porque preocuparte», reveló en su cuenta de Instagram. «No me pude despedir. Me quedó con el fuerte abrazo de la última vez que nos vimos, con todo el amor que le enviaste a mis bebés y a mi esposa, con el enorme deseo de que pudiéramos ir al parque tan pronto se prestará la ocasión. Gracias por ser el tío consentidor, el tío que ponía desorden, el que nos cuidaba sin importar lo traviesos, el que nos amó como los hijos que nunca tuvo. Te amo, tío Alberto ❤️».

Por su parte, Jesse compartió en su propia cuenta una poética imagen azulada con un mar de nubes, bajo la cual escribió: «Descansa en paz, querido tío Alberto».

Sus fans les acompañaron en su dolor y les enviaron sus condolencias: «Un abrazo de fortaleza a su hermosa familia», escribió una usuaria; «se fue con mucho amor y seguirá cuidándolos y también se sentirá amado siempre. Hay amores que van más allá de la muerte», reflexionó otra internauta.

