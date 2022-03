Javier Ramírez se sube a la tarima con Katy Perry: (+Detalles)

marzo 15, 2022 - 2:01 pm

Javier Ramírez es un actor y youtuber colombiano que empezó su carrera en la televisión a muy temprana edad y estuvo en programas infantiles como ‘Hi-5’. También hizo parte de producciones como ‘Mentiras perfectas’, ‘Allá te espero’ y ‘La nocturna’, además contando su participación en largometrajes que se han presentado en el país.

Actualmente, se le ha visto más activo en redes sociales, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. En dicha plataforma, hizo público un material en el cual se ve compartiendo tarima con Katy Perry.

“Casi me muero [con ‘emojis’ de corazones y caras llorando]. Ayer Katy Perry me subió al escenario. No saben lo que ella me ha inspirado durante toda mi vida, en mi carrera, las veces que sus canciones han tocado mi corazón”, aseguró el ‘influenciador’.

Además, dijo que pudo cumplir un “sueño” al ver a la cantante de Estados Unidos en vivo, en Las Vegas y aseguró que iba a contar todos los detalles en un posible video que, al parecer, publicará después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Ramirez (@javierramireze)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Ramirez (@javierramireze)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Pulzo