Jada Pinkett Smith rompe el silencio después de bofetada del Óscar: «Esta es una temporada para sanar, y estoy en ello»

marzo 29, 2022 - 2:51 pm

Jada Pinkett Smith rompió el silencio con un post en Instagram este martes luego de que el domingo su esposo Will Smith le propinara una bofetada al comediante Chris Rock en la gala de los Óscar.

«Esta es una temporada para sanar, y estoy en ello», escribió Pinkket Smith, que tiene más de 11 millones de seguidores en su cuenta. La actriz no agregó nada más, y restringió el derecho a comentar.

El escueto comentario de Pinkett Smith viene al día siguiente de que su esposo se disculpara públicamente con Rock, también en las redes sociales, por haberlo abofeteado el domingo durante la premiación en Los Angeles.

Durante la entrega de los mayores premios de Hollywood, Rock bromeó en la tarima sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, que sufre de pérdida de cabello (alopecia). Smith reaccionó subiéndose al escenario y abofeteando al comediante, para luego volver a su silla y gritar enfurecido: «¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!».

Los asistentes en la ceremonia miraron estupefactos la escena dudando por segundos si era parte del guión o no.

La ceremonia continuó y Smith tuvo que subir de nuevo, esta vez para aceptar el Óscar al mejor actor por su papel en «King Richard: una familia ganadora». Llorando, se disculpó con la Academia sin mencionar el incidente ni a Rock y dijo: «El amor te lleva a hacer locuras».

La Academia condenó el incidente el lunes y anunció una revisión formal.

Poco después, Smith publicó una disculpa formal.

«Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad», expresó.

«Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable», agregó Smith quien también dijo que «bromear sobre la condición médica de Jade fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente».

Rock no se ha pronunciado, y sus equipo no respondió aún los pedidos de comentarios de AFP, pero el portal de reventa de entradas TickPik anunció en Twitter el lunes que sólo la noche del Óscar vendieron más entradas para la gira en curso del comediante que durante todo el mes pasado.

Mientras tanto, el boxeador Jake Paul ofreció en las redes sociales 30 millones de dólares para que los dos hombres se suban en un cuadrilátero.

«Tengo 15 millones para Will Smith y 15 millones para Chris Rock disponibles», escribió en twitter.

Ninguno de los dos tiene experiencia profesional en este deporte, pero Smith interpretó al boxeador Muhammad Ali en su película biográfica de 2001.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP